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Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Centro Paralímpico del Estadio Nacional sufrió filtraciones por la tormenta en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mal tiempo en la Región Metropolita malogró la techumbre en la cancha principal del recinto.

Centro Paralímpico del Estadio Nacional sufrió filtraciones por la tormenta en Santiago
 Captura (Meganoticias)
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Las intensas precipitaciones de este martes afectaron a diversos puntos de la Región Metropolitana, con el Centro de Entrenamiento Paralímpico dentro de los recintos que terminaron con daños.

El recinto ubicado dentro del Parque Estadio Nacional sufrió filtraciones, dejando una capa de agua acumulada en la zona baja de sus gradas, tal como evidenció un video compartido por Meganoticias.

Por el momento, desde el Comité Paralímpico de Chile, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes no han emitido declaraciones respecto al alcance de los problemas materiales ni la afectación de otros sectores del complejo.

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