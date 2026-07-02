Con tres bronces debutó el Team ParaChile en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar

Un destacado inicio tuvo el Team ParaChile en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, luego de conquistar tres bronces en la jornada inaugural del para ciclismo de ruta, disputada en Colombia.

El encargado de abrir oficialmente la participación nacional fue Sebastián Morales, quien entregó la primera medalla para la delegación chilena al obtener el bronce en la prueba de contrarreloj individual de la clase H3 (handbike).

El deportista completó el recorrido de 18 kilómetros con un tiempo de 30:51 minutos, ubicándose en el tercer lugar.

"Feliz, vamos que se puede. Muy contento de poder inaugurar el medallero para el Team ParaChile en estos Juegos. Las condiciones están exigentes, pero capitalizamos el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Invito a todos mis compañeros a que le metan a tope", comentó Morales tras la competencia.

Más tarde, Manuel Opazo se adjudicó la medalla de bronce en la contrarreloj individual de la clase C1-C3, tras registrar un tiempo de 28:59 minutos. El chileno finalizó en el tercer lugar.

"Orgulloso de representar al país acá en Colombia. Agradecido del apoyo del Comité y del Team ParaChile, que siempre están presentes con nosotros. Esto es para seguir trabajando y llenar de medallas los estantes de Chile. Agradecido de todo el trabajo realizado", mencionó Opazo.

La jornada de jueves terminó para el seleccionado nacional con una tercera presea de bronce. El equipo de tándem masculino, conformado por Matías Mansilla y su guía, Elías Tello se quedaron con el tercer lugar al marcar un tiempo de 37:44 minutos.

Las pruebas se desarrollaron en el circuito urbano de Agustín Codazzi, escenario que reunió a los principales exponentes del para ciclismo sudamericano en el comienzo de los Juegos Parasuramericanos.

La participación del Team ParaChile continuará este jueves, a las 18:30 horas, con el enfrentamiento de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas frente a Perú. En tanto, los representantes nacionales del para ciclismo volverán a la ruta este viernes, cuando disputen la prueba de fondo desde las 10:00 horas de Chile.