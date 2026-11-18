Vicente Leiva, Florencia Pérez e Ignacio Torres instalaron a Chile en tres finales del Campeonato Mundial de Tailandia 2026, consolidando esta actuación como la máxima en la historia del para tenis de mesa en un evento planetario de para tenis de mesa.

El primero en abrir el camino fue Vicente Leiva (31 del mundo), quien volvió a derribar otro gigante en su arrollador paso por Pattaya. En nacional, que ayer venció al cuarto del mundo, hoy timbró su paso a la final tras derrotar por 3-1 al británico Robert Davies, tercer sembrado del mundo en la clase 1.

De esta manera, Leiva se convirtió en el primer chileno en alcanzar una final mundialista de la disciplina. Este jueves 19 de noviembre, a las 01:15 horas de Chile, enfrentará al surcoreano Hyeon Uk Kim, número uno del mundo, por la medalla de oro.

La segunda gran alegría llegó de la mano de Florencia Pérez (5). La deportista de Chillán protagonizó un duro encuentro ante la rusa Elena Livtinenko, séptima del ranking mundial de la clase 8, y terminó imponiéndose por 3-1 para asegurar su presencia en la disputa por el título.

"Este triunfo era uno de los objetivos que tenía en mi cabeza. Estoy con muchas ganas de lograr el oro. Sé que es difícil, pero lo puedo lograr. Estoy jugando bien, estoy muy concentrada", mencionó Pérez.

Con este resultado, Pérez se transformó en la primera mujer chilena en alcanzar una final mundialista de Para Tenis de Mesa. Su próximo desafío será ante la china Wenjuan Huang, actual número uno del mundo, quien superó por 3-0 a la alemana Juliane Wolf en la otra semifinal. El encuentro por el oro se disputará este jueves 19, a las 04:00 horas de Chile.

El tercer protagonista fue Ignacio Torres (2°), quien se cobró revancha de la final de Santiago 2023 al derrotar por 3-2 al estadounidense Ian Seidenfeld, número 25 del mundo, con lo que firmó su primer paso a una final planetaria.

"Estoy muy contento. Es cerrar este gran año de forma espectacular. Estoy esperanzado. Una de las derrotas más dolorosas fue contra Ian en la final de Santiago 2023, ganarle ahora son las revanchas del deporte y las que uno busca. Voy con todo a la final", analizó Torres tras el partido.

En busca de una nueva consagración, Torres enfrentará al italiano Matteo Parenzan, actual número uno del mundo y conocido rival del chileno, quien se impuso por 3-1 al nacional Matías Pino (7°) en la otra semifinal. La final está programada para este jueves 19 de noviembre, a las 12:30 horas de Chile.

La histórica actuación nacional también tuvo como protagonista a Matías Pino en la clase 6, quien consolidó la primera medalla para Chile en un Mundial de Para Tenis de Mesa, tras perder en semifinales y quedarse con el bronce.

Además, el deportista consiguió otro importante registro al convertirse en el primer chileno en participar en tres mundiales consecutivos de la disciplina, luego de sus presencias en Eslovenia 2018 y España 2022.