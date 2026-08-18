Familia de paratleta denunció a Copachi ante la Cámara por grave discriminación y malos tratos

Una grave denuncia por discriminación, hostigamiento y vulneración de derechos fue presentada ante la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados contra el Comité Paralímpico de Chile (Copachi), en relación al trato recibido por la paratleta y medallista Trinidad Arroyo Fernández.

Los padres de la deportista, apoyados por la Fundación Defensoría del Deportista, acusaron que la joven fue injustamente excluida de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar (Colombia) y expusieron una serie de agresiones psicológicas por parte del organismo.

Durante la sesión, la madre de la deportista, Verónica Fernández, relató el impacto que ha tenido la situación en su hija: "Es un daño psicológico, vulneración de derechos. Trinidad ha sido tratada con lenguaje soez".

"Todo el equipo del Comité Paralímpico diciendo que Trinidad, al tener discapacidad intelectual cognitiva, es tonta. Y por ser tonta, que mejor vaya a hacer ballet, que para eso sirve, que para lo que está haciendo no tiene proyección", fustigó Fernández ante los parlamentarios.

En su testimonio, la madre de la paratleta reveló además un episodio de hostigamiento que aisló a la deportista del resto de la delegación durante una competencia internacional.

"La trataron por tener discapacidad intelectual cognitiva, inventaron —porque es mentira, como madre lo puedo decir— que Trinidad orinaba en todas las piezas del hotel de Lima, lo cual fue comentado a todos los deportistas y por eso nunca más nadie quiso hablarle", detalló.

Fernández concluyó su intervención relatando cómo debió contener a la medallista frente a estos hechos: "Para que Trinidad esté tranquila y tratando de, entre comillas, endulzar las situaciones, le dije que la gente a veces no conoce el olor a perfume".