Ucrania denunció discriminación a sus atletas en los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina

El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, denunció este miércoles, en una entrevista con la agencia EFE, la discriminación a la que el Comité Paralímpico Internacional estaría sometiendo a los atletas ucranianos, después de que los deportistas en los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina denunciaran supuestas acciones de hostigamiento por parte de los organizadores.

"Parece que alguien esté incentivando un cierto comportamiento encaminado a discriminar a Ucrania y a legitimar los crímenes rusos", dijo Bidni, que calificó de irresponsable la conducta del Comité Paralímpico Internacional hacia los ucranianos.

El político ucraniano atribuyó esta supuesta postura del Comité Paralímpico Internacional a "los vastos recursos y a la experiencia" en operaciones de influencia dentro de las estructuras deportivas globales, aunque reconoció no tener "pruebas concretas" de sobornos.

El ministro realizó estas declaraciones horas después de que el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania denunciara en un comunicado acciones supuestamente hostiles "sistemáticas" por parte de los organizadores de los Juegos hacia la delegación ucraniana.

Según la nota, los organizadores impidieron al equipo ucraniano exhibir su bandera nacional en el edificio donde residen sus miembros y obligaron a una de sus medallistas a quitarse los pendientes con el lema "Alto a la guerra" que quiso llevar en la ceremonia de entrega de medallas.

El comunicado denunció también que los organizadores tratan de impedir que los atletas ucranianos se reúnan en un espacio común del edificio en el que se alojan, y que despojaron de sus banderas ucranianas a los familiares de uno de los atletas que se habían desplazado desde Ucrania para animarle en una prueba.

Según dijo a EFE el ministro de Deportes ucraniano, el Gobierno de Kiev puso en marcha procedimientos diplomáticos para investigar los hechos denunciados por el Comité Paralímpico ucraniano.

Ucrania boicoteó la ceremonia de apertura los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina en protesta por la decisión de los organizadores de permitir la participación bajo sus banderas nacionales de los equipos de Rusia y Bielorrusia.

Los atletas rusos y bielorrusos fueron vetados de los Paralímpicos de hace cuatro años como sanción a sus países por iniciar la invasión militar de Ucrania. Bielorrusia asiste a Rusia en la guerra contra el vecino de ambos.

Ucrania volvió a chocar con el Comité Paralímpico Internacional antes del comienzo de los Juegos de Milano-Cortina cuando la organización les prohibió utilizar un uniforme que incluía mapas de Ucrania con todo el territorio del país, inclusive el que ocupa Rusia.

El Comité Paralímpico Internacional consideró que la aparición del mapa en el uniforme tenía un carácter político prohibido por sus estatutos, algo que rechaza Ucrania.