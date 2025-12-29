El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y Erick Pulgar se consagró como el más destacado deportista del 2025, mientras que el para tenista de mesa, Ignacio Torres, en los paralímpicos. Durante la instancia también participó el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

