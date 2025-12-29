La ceremonia de premiación del "Mejor de los Mejores" 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
De Tommy Rey a Ozzy Osbourne: Los famosos que murieron en 2025
Autoridades inspeccionaron plataformas para show pirotécnico en Valparaíso
Los 10 equipos que más público llevaron a los estadios en 2025
Fotos Recientes
La ceremonia de premiación del "Mejor de los Mejores" 2025
Autoridades inspeccionaron plataformas para show pirotécnico en Valparaíso
De Tommy Rey a Ozzy Osbourne: Los famosos que murieron en 2025
El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó su habitual ceremonia de reconocimiento "El Mejor de los Mejores" y Erick Pulgar se consagró como el más destacado deportista del 2025, mientras que el para tenista de mesa, Ignacio Torres, en los paralímpicos. Durante la instancia también participó el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados