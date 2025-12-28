Síguenos:
Los 10 equipos que más público llevaron a los estadios en 2025

El sitio web estadístico Transfermarkt enlistó los equipos de Primera División con mayor promedio de público en el último año alrededor de todo el mundo. Entre los diez más destacados, River Plate y Flamengo figuraron como los únicos sudamericanos presentes.

