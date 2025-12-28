Las vacaciones de Mauricio Isla junto a Emily Matute en el Caribe
El lateral derecho Mauricio Isla continúa disfrutando con todo de sus vacaciones junto a su pareja Emily Matute tras finalizar su contrato con Colo Colo. El “Huaso” actualmente recarga energías en el mar Caribe, específicamente en la isla de San Andrés, Colombia.
