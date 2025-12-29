Síguenos:
El 2025 estuvo marcado por el fallecimiento de importantes personajes a nivel mundial como el Papa Francisco, el director Robert Redford, el cantante Ozzy Osbourne y la trágica muerte del director Robert Reiner. En Chile también se sintieron las pérdidas, especialmente la de dos leyendas de la música y el teatro: Tommy Rey y Héctor Noguera, respectivamente.

