Show de Guerra de Titanes contará con Indi Hartwell, excampeona de WWE que es hincha de la U

La empresa Guerra de Titanes presentará el 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional el evento Ambición de Poder, un show que tendrá como una de las principales atracciones la presencia de la luchadora australiana Indi Hartwell, excampeona de NXT en WWE, integrante del roster de TNA, y reconocida hincha de Universidad de Chile.

Hartwell tiene madre chilena y el evento de marzo será un hito en su carrera, ya que será la primera vez que luchará en nuestro país.

La excampeona de NXT peleará por el título femenino de Revolución Lucha Libre (RLL) en un combate de cuatro esquinas, ante Azumi, Domina y Leah.

"Me han comentado el talento que existe en la lucha libre femenina en Chile y ha llegado el momento de comprobarlo. Estoy ansiosa de poder visitar la tierra de mi madre y obtener el título más prestigioso de un país que amo con todo mi corazón", señaló Hartwell, posterior al video que publicó en su cuenta de Instagram donde confirma su participación en el evento.

Indi Hartwell, cuyo nombre real es Samantha de Martin, nació en Melbourne, Australia, el 17 de agosto de 1996 (29 años). Su padre es italiano y su madre chilena. Comenzó a entrenar con 19 años en su ciudad natal. En septiembre de 2019 se anunció que había firmado contrato con WWE. Su debut fue en el Dusty Rhodes Tag Team Classic en el 2021. En el 2023 hizo su debut en el roster principal participando en el Royal Rumble Femenino.

El 1 de abril de 2023 logró obtener el Campeonato Femenino de NXT en una lucha de escaleras con superestrellas de la talla de Roxanne Pérez, Lyra Valkyria y Tiffany Stratton. En el 2024 fue ascendida al elenco de Raw, su estadía en WWE se extendió hasta noviembre de ese año.

Indi es fanática del fútbol y es hincha de la Universidad de Chile. En reiteradas ocasiones ha subido publicaciones a su cuenta de Instagram con la polera del Romántico Viajero.

Los otros invitados internacionales confirmados hasta el momento son Dolph Ziggler, actualmente conocido como Nic Nemeth, que luchará ante el "Mister Chile" Dylan Fabrizio por el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre, y Hugo Savinovich, el histórico exnarrador de WWE, quien estará en la mesa de comentarios.