Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.7°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

Stephanie Vaquer defendió con éxito el título mundial femenino de la WWE

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La luchadora nacional venció a Raquel Rodríguez.

Stephanie Vaquer defendió con éxito el título mundial femenino de la WWE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La luchadora chilena Stephanie Vaquer defendió con éxito el título mundial femenino de la WWE, tras vencer a Raquel Rodríguez este lunes en Estados Unidos.

El combate se disputó en Filadelfia en el evento de Monday Night Raw y era de categoría "callejero" por lo que se permitió el uso de sillas metálicas, tarros de basura y otros implementos.

Durante la pelea, Vaquer sufrió inconvenientes en su tobillo debido a los intensos golpes que recibió por parte de la luchadora texana de origen latino. Sin embargo, tras ejecutar una espectacular maniobra aérea, la nacional logró inmovilizar a su oponente y selló la victoria con la cuenta de tres.

Este triunfo encaminó a la oriunda de San Fernando a convertirse en una de las grandes protagonistas de WrestleMania 2026, el evento más importante del calendario de la WWE.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada