La luchadora chilena Stephanie Vaquer defendió con éxito el título mundial femenino de la WWE, tras vencer a Raquel Rodríguez este lunes en Estados Unidos.

El combate se disputó en Filadelfia en el evento de Monday Night Raw y era de categoría "callejero" por lo que se permitió el uso de sillas metálicas, tarros de basura y otros implementos.

Durante la pelea, Vaquer sufrió inconvenientes en su tobillo debido a los intensos golpes que recibió por parte de la luchadora texana de origen latino. Sin embargo, tras ejecutar una espectacular maniobra aérea, la nacional logró inmovilizar a su oponente y selló la victoria con la cuenta de tres.

Este triunfo encaminó a la oriunda de San Fernando a convertirse en una de las grandes protagonistas de WrestleMania 2026, el evento más importante del calendario de la WWE.