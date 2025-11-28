Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El canotaje chileno se lució en los Juegos Bolivarianos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Team Chile sumó ayer jueves otros tres oros a la cosecha nacional en el evento polideportivo.

El canotaje chileno se lució en los Juegos Bolivarianos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con ocho medallas en nueve finales disputadas, la selección nacional de canotaje demostró su crecimiento en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.

En El Callao, la canoísta olímpica Karen Roco demostró su vigencia y se impuso en los 200 metros. "Estoy muy contenta de aportar este oro al Team Chile. Fue una regata dura, a tope. Estaba un poco ansiosa porque quería competir luego. Ahora estoy más relajada, tranquila y esperando lo que se viene mañana. Será un gran desafío competir junto a Sley Figueroa en la canoa doble", comentó la oriunda de Constitución.

Este viernes será el último día del piragüismo y el Team Chile tendrá nuevas opciones de subirse al podio en las cuatro finales restantes. Asimismo, será la jornada decisiva en el esquí náutico.

La delegación chilena contabiliza 16 oros, 17 platas y 22 bronces para ubicarse en la quinta posición del medallero.

Las medallas del jueves 29

  • ORO – Arantza Inostroza, Lisa Montecinos y Rafael Santibáñez (Esgrima) / Equipo Femenino de Florete
  • ORO – Karen Roco (Canotaje) / C1 – 200 Metros.
  • ORO – Joel Álvarez (Gimnasia) / All Around
  • PLATA – Camilo Valdés y Marcelo Godoy (Canotaje) / K2 200 Metros.
  • PLATA – Camilo Valdés, Julián Cartes, Marcelo Godoy y Sebastián Alveal (Canotaje) / K4 200 Metros.
  • PLATA – Josué Armijo, Ignacio Varas, Joel Álvarez y Diego Espejo (Gimnasia) / All Around por Equipos.
  • BRONCE – Andrés Gallardo (Tiro con Arco) / Arco Recurvo.
  • BRONCE – Andrés Gallardo, Andrés Aguilar y Doménico Frigerio (Tiro con Arco) / Arco Recurvo por Equipos.
  • BRONCE – Felipe González, Pablo Núñez y Jorge Valderrama (Esgrima) / Equipo Masculino de Espada.
  • BRONCE – Giselle Delgado y Anita Pinto (Squash) / Equipo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada