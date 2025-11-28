El canotaje chileno se lució en los Juegos Bolivarianos

Con ocho medallas en nueve finales disputadas, la selección nacional de canotaje demostró su crecimiento en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.

En El Callao, la canoísta olímpica Karen Roco demostró su vigencia y se impuso en los 200 metros. "Estoy muy contenta de aportar este oro al Team Chile. Fue una regata dura, a tope. Estaba un poco ansiosa porque quería competir luego. Ahora estoy más relajada, tranquila y esperando lo que se viene mañana. Será un gran desafío competir junto a Sley Figueroa en la canoa doble", comentó la oriunda de Constitución.

Este viernes será el último día del piragüismo y el Team Chile tendrá nuevas opciones de subirse al podio en las cuatro finales restantes. Asimismo, será la jornada decisiva en el esquí náutico.

La delegación chilena contabiliza 16 oros, 17 platas y 22 bronces para ubicarse en la quinta posición del medallero.

Las medallas del jueves 29