El Team Chile alcanzó 15 oros en los Sudamericanos de la Juventud y apuesta todo al día final

El Team Chile juvenil sumó un nuevo título en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá y alcanzó las 15 medallas de oro a falta de la última jornada del certamen.

La gran figura del día fue Valentina Cancino, quien ratificó su gran presente en el mediofondo al quedarse con la prueba de los 800 metros, apenas dos días después de haber celebrado también en los 1.500 metros. De esta forma, la atleta nacional firmó un doblete individual en Panamá y volvió a transformarse en uno de los nombres más destacados de la delegación chilena.

La jornada dejó un total de 13 preseas para Chile, que ahora acumula 54 medallas: 15 de oro, 14 de plata y 25 de bronce. Además del oro de Cancino, el equipo nacional sumó siete platas y cinco bronces en una nueva jornada de alta productividad.

Entre las medallas de plata aparecieron Samuel Trucco en golf, Vicente Tapia en taekwondo en la categoría -73 kilos, Martín Casali en 110 metros vallas, Nicolás Seydewitz en salto triple, Eloísa Fuchslocher en 2.000 metros con obstáculos, el relevo masculino 4x100 del atletismo y Aurelia Loroño en 800 metros.

Los bronces, en tanto, fueron obra de Valentín Acuña en los 800 metros del atletismo, el equipo mixto de golf integrado por Samuel Trucco, Diego Serrano, Manuela Aceves y Constanza Maldonado, además de Scarleth Reveco en karate en 59 kilos e Ignacio Leverton en karate en la categoría -68 kilos.

Con ese panorama, la delegación nacional afrontará este sábado la última jornada de competencia con opciones de seguir ampliando su cosecha en disciplinas como atletismo, karate, levantamiento de pesas y básquetbol 3x3.