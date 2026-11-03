Histórica actuación: Laura Fingerhuth remató octava en la natación de Dakar 2026

Una jornada consagratoria firmó la nadadora del Team Chile Laura Fingerhuth luego de concluir en el octavo lugar en la final de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La joven abanderada de la delegación criolla no sólo cumplió el objetivo de codearse con las mejores especialistas del planeta en la piscina africana, sino que además rebajó su mejor registro personal en la distancia al cronometrar 1'13"16, mejorando los 1'13"71 logrados en la serie clasificatoria matinal.

Con esta brillante presentación, la especialista chilena inscribió su nombre en los libros dorados de la natación criolla al transformarse en la primera deportista nacional en alcanzar una final olímpica en un megaevento juvenil de esta envergadura.

El camino de Fingerhuth en el certamen olímpico de Senegal no se detiene aquí: la deportista nacional volverá a lanzarse al agua este jueves para disputar las rondas eliminatorias de los 50 metros pecho, buscando revalidar sus buenas sensaciones en la pileta.