"Casi quedamos fuera": Casale superó problemas para terminar la segunda etapa del Dakar

El inicio del Dakar 2026 golpeó fuerte a Ignacio Casale en su retorno a las pistas, pero, gracias a su expertise y garra, lo sacó adelante para terminar dos complejas etapas iniciales.

Luego de una compleja primera etapa, donde un problema eléctrico en su Taurus T3 lo alejó de la pelea en la categoría Challenger, el tricampeón del Dakar salió a recuperar posiciones en la segunda especial, corrida este lunes con un recorrido cronometrado de 400 kilómetros entre las ciudades de Yanbu y Alula.

Sin embargo, cerca del kilómetro 40, una piedra rompió el radiador de su vehículo y tuvo que detenerse a reparar el desperfecto, perdiendo valioso tiempo y nuevamente quedando en la última especial con la misión de remontar posiciones.

Así, tras arreglar el Taurus T3, Casale salió desde el fondo para terminar la etapa en la décimosexta posición con un tiempo de cinco horas, 18 minutos y 35 segundos, a 51 minutos y 46 segundos del líder del día, su compañero de equipo en BBR Motorsport y compatriota, Lucas Del Río.

"El Dakar está siendo muy duro con nosotros y hoy estuvimos a punto de quedar afuera. En el kilómetro 40 se nos rompió el radiador y saltó la alerta de temperatura, así que tuvimos que parar y desarmar todo el sistema de refrigeración para encontrar el problema. Después de un buen rato pudimos resolverlo con pegamento", señaló el piloto nacional sobre el problema mecánico vivido en la segunda especial.

Además, agregó que "intentamos atacar lo que más pudimos para descontar tiempo y adelantamos muchas posiciones, pudiendo llegar en la posición 16. No era el día que queríamos, pero así es el Dakar y por algo es la carrera más dura del mundo y lo está haciendo notar".

Ahora, tras dos intensos días y esperando dejar atrás los problemas, el piloto chileno buscará seguir avanzando posiciones en la tercera etapa del Dakar 2026, que se correrá este martes con un recorrido cronometrado de 422 kilómetros en la ciudad de AlUla.

"Vamos a tratar de hacer una etapa limpia. Esperemos que la suerte nos acompañe para terminar una etapa sin tener problemas. Llevamos dos días con problemas, pero queda mucha carrera por delante y estamos seguros que tendremos mejor suerte en el futuro. Uno se achaca, pero esto es así y hay que saber resolverlos de la mejor manera posible. Partiremos de cero y esperemos la suerte nos acompañe para repuntar", concluyó Ignacio Casale.