Al-Attiyah se impuso en la etapa 12 del Rally Dakar y comenzó a sentenciar su triunfo en autos

La duodécima y penúltima etapa del Rally Dakar 2026 dejó prácticamente setenciado el triunfo en autos de Nasser Al-Attiyah. El catarí firmó una actuación magistral en los 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu, un trazado variado, con arena, dunas rotas y largas pistas rápidas.

Al volante del Dacia, Al-Attiyah completó la especial con un tiempo de 3:21:52, sacando a relucir un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros. Sin la presión de tener que atacar, el líder se permitió ganar incluso cuando no lo necesitaba, metiendo 6:22 a su principal perseguidor, el español Nani Roma, y dejando el Dakar prácticamente cerrado a falta del trámite final.

El catalán, escoltado por Ford con Romain Dumas ejerciendo labores tácticas, nunca pudo responder al vendaval del catarí. Roma estuvo sólido, pero sin el punto necesario para inquietar al líder, y cruzó la meta octavo a 6:22, impotente ante un rival que rozó la perfección.

La diferencia en la general se amplía hasta los 15:02, una cifra considerable para los escasos 105 kilómetros finales, para seguir segundo en la general.

Tras Al-Attiyah, Toby Price fue segundo a 1:25, confirmando el buen rendimiento de Toyota, mientras que Mattias Ekström volvió a firmar una de las grandes actuaciones del día. El sueco, abriendo pista, cedió sólo 1:49 y, lo que es más importante, logró desbancar a Sébastien Loeb del podio provisional. Ekström le endosó 3:24 al francés, una ventaja que le permite subir al tercer puesto de la general, aunque ambos quedan separados por apenas 0:29.

Este sábado, el Rally Dakar vivirá su último capítulo con una corta especial de 105 kilómetros a orillas del Mar Rojo, un paseo final hasta Yanbu que servirá para coronar definitivamente al rey del desierto.