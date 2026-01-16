Del Río sigue soñando con el podio y "Chaleco" se desplomó en la general

Una jornada dispar tuvieron los pilotos nacionales de las competencias de autos en el Rally Dakar, donde este viernes se disputó su penúltima etapa con un tramo de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu.

Quien tuvo el mejor desempeño fue Lucas del Río. El criollo remató sexto en los vehículos Challenger marcando un tiempo de 3h51'10'', quedando a 06'18'' del ganador del día, el argentino Kevin Benavides.

El resultado de hoy le permitió al criollo afianzarse en el cuarto puesto de la general (+39'53''), manteniendo chances claras de superar en el tercer lugar al trasandino Nicolás Cavigliasso (+37'45''). El líder indiscutido sigue siendo el español Pau Navarro, seguido por el saudí Yasir Seaidan (+25'53'').

En la misma categoría, Ignacio Casale ocupó la séptima posición de la jornada (+10'03''), mientras que en la tabla acumulada marcha en la misma ubicación (+1h52'57'').

El que no tuvo una buena carrera fue Francisco López. "Chaleco" terminó 15° en los SSV, a más de +1h15' y se desplomó en la clasificación, cayendo hasta el sexto escalón (+2h59'51''), perdiendo cualquier opción de aspirar alcanzar el podio.

Por último, Hernán Garcés logró su mejor actuación de la edición 2026 en los coches Ultimate, siendo 21° (+24'55'') y se consolidó como 28° en la general (+5h52'30'').

Este sábado se llevará a cabo la etapa final del Rally Dakar con 105 kilómetros de especial y 33 de enlace en Yanbu.