¿Cuándo comenzará el Rally Dakar 2026?
El rally más exigente del planeta vuelve a las dunas de Medio Oriente este enero.
La cuadragésima octava edición del Rally Dakar está pronto a dar su inicio y, por séptimo año consecutivo, Arabia Saudita será el país anfitrión del evento que iniciará el 2 de enero de 2026 con su respectivo prólogo y finalizará el 16 de enero.
En cuanto al recorrido, la competición presentará importantes novedades en su diseño. La prueba contará con 11 etapas, un trazado cercano a los 8 mil kilómetros totales y dos etapas maratón, donde los competidores deberán prescindir de asistencia externa.
A diferencia de ediciones recientes, la organización decidió eliminar la crono de 48 horas y también excluir el desierto del "Empty Quarter", apostando por un recorrido con mayor énfasis en navegación, dunas y autonomía mecánica.
Para no perderse ningún detalle, los fanáticos podrán seguir la cobertura diaria a través de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán resúmenes nocturnos con lo mejor de cada jornada.
Además, la aplicación oficial de Red Bull TV ofrecerá contenido exclusivo y cámaras a bordo, mientras que el sitio oficial del Dakar permitirá el seguimiento en tiempo real de los tiempos de cada piloto en competencia.