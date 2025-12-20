¿Cuándo comenzará el Rally Dakar 2026?

La cuadragésima octava edición del Rally Dakar está pronto a dar su inicio y, por séptimo año consecutivo, Arabia Saudita será el país anfitrión del evento que iniciará el 2 de enero de 2026 con su respectivo prólogo y finalizará el 16 de enero.

En cuanto al recorrido, la competición presentará importantes novedades en su diseño. La prueba contará con 11 etapas, un trazado cercano a los 8 mil kilómetros totales y dos etapas maratón, donde los competidores deberán prescindir de asistencia externa.

A diferencia de ediciones recientes, la organización decidió eliminar la crono de 48 horas y también excluir el desierto del "Empty Quarter", apostando por un recorrido con mayor énfasis en navegación, dunas y autonomía mecánica.

Para no perderse ningún detalle, los fanáticos podrán seguir la cobertura diaria a través de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán resúmenes nocturnos con lo mejor de cada jornada.

Además, la aplicación oficial de Red Bull TV ofrecerá contenido exclusivo y cámaras a bordo, mientras que el sitio oficial del Dakar permitirá el seguimiento en tiempo real de los tiempos de cada piloto en competencia.