El Rally Dakar volverá a Europa y Africa para su edición 2027

La 49ª edición del Rally Dakar se disputará en 2027 entre Portugal y Marruecos, arrancando el 9 de enero en la región lusa de Algarve y concluyendo el día 23 de ese mes en Marrakech.

La determinación se adoptó luego de que la organización descartara realizar la carrera en Arabia Saudita debido a las amenazas y ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en la región.

Desde ASO aclararon que se trata de una medida estrictamente "excepcional", garantizando que para la histórica 50ª edición en 2028 la competencia regresará a territorio saudí, país que alberga la legendaria prueba tuerca de manera ininterrumpida desde el año 2020.

El trazado contempla un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán de tramos cronometrados. El prólogo y la primera etapa especial se correrán íntegramente en suelo portugués —con centro de operaciones en el Estadio Algarve de Faro—, sellando así la tercera largada de la caravana en dicho país.

Posteriormente, la caravana cruzará por el sur de España sin competencia para embarcarse hacia Marruecos vía marítima. En el reino alauí se completarán los otros 11 tramos cronometrados y la jornada de descanso, atravesando la imponente cordillera del Atlas, zonas complejas como Zagora, Agadir y los desiertos del sur hasta enfilar rumbo a la meta en Marrakech.

Esta modificación marca un simbólico reencuentro de la competencia con sus raíces, ya que el Dakar no pisaba territorio portugués ni marroquí desde hace exactamente 20 años. La última vez fue en 2007, antes de la suspensión de 2008 por amenazas en Mauritania que derivó en la recordada era de la carrera en Sudamérica entre 2009 y 2019.

El trazado de 2027 abrirá formalmente la temporada del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) de la FIA y la FIM, prometiendo una de las ediciones más exigentes de los últimos años debido a las duras y técnicas dunas que ofrece el desierto africano.