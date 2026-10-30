¿Corea del Norte detrás del escándalo cripto de Binance?

Dos empresas de seguridad digital y prevención de delitos financieros acusaron al grupo TraderTraitor, vinculado al gobierno de Corea del Norte, de estar detrás de incidente informático que afecta a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y que suma pérdidas de 6.300 millones de dólares por el hackeo.

La consultora estadounidense de análisis de inteligencia blockchain TRM Labs vinculó a TraderTraitor y aseguró que, por las cantidades implicadas, sería "el mayor robo de criptomonedas jamás registrado", superando unas cuatro veces el de 1.500 millones de dólares que sufrió Bybit en febrero de 2025, y también con la huella de piratas informáticos ligados a Pionyang.

Por su parte, la firma singapurense Pangolin Intelligence, que investiga las ciberamenazas al sector de las criptomonedas, indicó que, de forma "casi segura,Corea del Norte está detrás del ataque", específicamente, "un grupo norcoreano conocido como TraderTraitor/UNC4899".

En 2025, Corea del Sur, EE.UU. y Japón acusaron a Corea del Norte de robar unos 659 millones de dólares en criptomonedas en 2024, como parte de sus actividades cibernéticas para financiar su programa militar.

Binance confirmó un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, del que asegura haber bloqueado unos 3.000 millones, y suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el computador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

Binance asegura que cubrirá todas las pérdidas

Binance precisó que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales y anunció que publicará un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Asimismo, aseguró que cubrirá todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios, al tiempo que sostuvo que los fondos de sus clientes están seguros.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, Binance Holdings Ltd. trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.