Delegado del Biobío renunció en medio de denuncia por violencia intrafamiliar

El delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia (ex-Renovación Nacional), presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia generada por las denuncias cruzadas de violencia intrafamiliar entre él y su exesposa, Javiera Aroca.

La polémica se desató tras una entrevista concedida por la mujer a Patagual Radio, en la que reveló haber presentado una acción penal por presuntos maltratos ante el Ministerio Público.

En la misma instancia, la mujer también expuso públicamente una situación de carácter personal que involucraría a una asesora de Anativia, quien actualmente se desempeña como concejala de Talcahuano.

Por su parte, el ahora exdelegado aseguró ser víctima de extorsiones y agresiones por parte de su exesposa, y anunció la presentación de una querella por injurias en su contra.

En paralelo, Anativia también presentó su renuncia a RN, acusando una supuesta maquinación política en su contra, en la que, según sostuvo, participaría Claudio Eguiluz, a quien calificó como el presidente de facto de la colectividad en el Biobío.

El conflicto escaló durante los últimos días y generó repercusiones políticas e institucionales; entre ellas, la decisión de apartar a Anativia de las actividades oficiales del Presidente José Antonio Kast durante su visita a la región.

Presidencia aceptó la salida

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno confirmó oficialmente la salida de la autoridad y agradeció su gestión.

"Con fecha de hoy, el Delegado Presidencial Regional de la Región del Biobío, Julio Anativia, presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Presidente de la República", señala el documento.

Asimismo, el Ejecutivo destacó "la contribución" de Anativia y "el compromiso" con que desempeñó sus funciones en la región, deseándole "éxito en los desafíos que emprenda".

Respecto de la continuidad administrativa, se informó que el delegado provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, asumirá como subrogante en el cargo de delegado regional.

Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso con la Región del Biobío, particularmente en materias de seguridad y desarrollo, asegurando que "continuará trabajando con la misma dedicación" junto a las autoridades y habitantes de la zona.