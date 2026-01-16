Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

José Ignacio Cornejo completó la penúltima etapa del Dakar y se mantuvo en el séptimo lugar de la general

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno cerró en el lugar 14° en la carerra de este viernes.

José Ignacio Cornejo completó la penúltima etapa del Dakar y se mantuvo en el séptimo lugar de la general
El piloto chileno José Ignacio Cornejo finalizó en el puesto 14° la penúltima etapa (etapa 12) del Rally Dakar 2026, completando los 311 kilómetros cronometrados, y se mantuvo en la séptima posición de la clasificación general.

El nacional registró un tiempo de 3h22'54" y llegó a alrededor de 13-14 minutos del ganador del día, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien se impuso claramente en esta etapa decisiva entre Al Henakiyah y Yanbu, dejando atrás al argentino Luciano Benavides (KTM) y al español Tosha Schareina (Honda).

Con este resultado, Cornejo acumula una desventaja de aproximadamente 1 hora y 1 minuto en la séptima posición de la tabla general. A falta de solo una etapa por disputarse, se complica seriamente la posibilidad de arrebatarle el sexto puesto al francés Adrien Van Beveren.

La última etapa del Dakar (etapa 13) consistirá en un bucle en Yanbu con 105 kilómetros de especial cronometrados y unos 36 kilómetros de enlace (total aproximado de 141 km), lo que servirá principalmente como cierre ceremonial y para confirmar las posiciones finales.

