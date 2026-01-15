Lucas del Río cedió su posición de podio en el Rally Dakar

A falta de apenas dos etapas, el piloto chileno Lucas del Río cedió su posición de podio en la Categoría Challenger del Rally Dakar 2026 luego de terminar en la séptima ubicación de la 11ª etapa.

El competidor nacional registró un tiempo de 3h24'48" para los 346 kilómetros de especial que se corrieron entre Bisha y Al Henakiyah, quedando a 7'21" del ganador de la prueba, el argentino Nicolás Cavigliasso.

Con este resultado, Del Río cayó al cuarto lugar de la general al ser sobrepasado por el mencionado competidor trasandino.

El chileno tiene un crono total de 50h38'35", ubicándose a 1'45" de Cavigliasso a la espera de las dos últimas etapas.

En tanto, Ignacio Casale fue 14° con un tiempo de 3h33'47" para mantenerse en la séptima posición de la general con un crono total de 51h47'54".

Este viernes se correrá la 12ª etapa de la competencia con una especial de 311 kilómetros y una especial de 409 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu.