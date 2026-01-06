Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Lucas del Río tuvo otra buena actuación y sigue cerca del podio en el Dakar 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El automovilista nacional se mantiene cuarto en la general.

Luego de ganar ayer lunes su primera etapa en el Rally Dakar, el piloto chileno Lucas del Río tuvo este martes otra buena actuación al rematar quinto en el tercer recorrido de la exigente prueba que se realiza en Arabia Saudita.

El corredor nacional remató en la quinta posición con un tiempo de 4h46'11" para los 421 kilómetros de especial que se corrieron en los alrededores de la localidad de Alula.

Del Río quedó a 17'46" de la ganadora de la prueba, la neerlandesa Puck Klaasen.

En la clasificación general, el chileno marcha en la cuarta posición con un crono total de 12h57'36", a 9'45" del líder, el sudafricano Yasir Seidan.

Este miércoles y jueves los pilotos afrontarán la Etapa Maratón, la cual mide dos días de competencia con 451 kilómetros de especial y 75 de enlace.

