Tomás De Gavardo tendrá la responsabilidad de abrir ruta en el inicio del Dakar 2026

La tarea más difícil de comenzar una carrera es largar en punta. Esta pesada responsabilidad la tendrá este sábado 3 el chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) en el Prólogo del Rally Dakar en Arabia Saudita, con una distancia total de 97 kilómetros, de los cuales 22 serán de especial sobre una ruta pedregosa.

La nominación como el número 1 del listado se debió a que lleva en su dorsal el número más alto en la categoría motos: el 148. El piloto que tiene tres participaciones anteriores en la prueba más difícil y dura del mundo tomó con hidalguía el testimonio de abrir ruta entre los 115 corredores totales que competirán en las dos ruedas, tanto en los pilotos oficiales de las marcas (15) como en los amateur o Rally 2 (100) donde el nacional está inscrito.

A las 09:15 horas locales (03:15 de Chile) partirá el de Huelquén, donde deberá aplicar todos sus conocimientos de navegación que posee para respetar cada punto de los controles obligatorio y no penalizar para lograr partir desde un buen puesto en la etapa 1 del domingo 4 en el tramo Yanbu-Yanbu de 305 kilómetros de especial y 213 de enlace, totalizando 518 kilómetros para la jornada.

Con respecto al Prólogo, este consistirá en 22 kilómetros de carrera sobre un piso pedregoso y rocoso donde no tendrá una referencia como sí la tendrá cada piloto que partirá cada 1 minuto después de De Gavardo. En total el tramo comprende 97 kms.

"Partir este sábado abriendo ruta es una gran responsabilidad, pero me siento muy tranquilo por hacerlo porque ya lo he realizado antes. La idea es poder encontrar el ritmo y cometer los menores errores posible. Estoy tranquilo y expectante por cómo se va a dar la carrera, así que voy a ir con todo por el mejor resultado que logre", comentó Tomás de Gavardo poco antes de irse a dormir.

Serán 7.939 kilómetros totales de recorrido entre el 3 y 17 de enero para los competidores durante estos días, de los cuales 4.834 serán cronometrados en la 48ª edición del Rally Dakar que largará este sábado en Yanbu. Si bien la distancia es corta de 22 kilómetros de especial y 75 de enlace, se espera que el prólogo de grava sea intenso.