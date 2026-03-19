Tomás de Gavardo volvió a avanzar en el Mundial de Rally Cross en Portugal

En una ruda jornada en Portugal, en la Etapa 2 de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el piloto Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) volvió a responder al avanzar al 19° puesto en la clasificación general y al 10° en la categoría Rally2, que se disputó por territorio portugués (Grandola) y español al entrar a Badajoz.

El medio centenar de corredores en motos debió enfrentar una ruta arenosa con piedras sueltas, depresiones de agua, riachuelos y arroyos con mucha agua producto de las lluvias que han caído en la zona. En total fueron 548 kilómetros de competencia de los cuales 377 fueron de especiales, donde los últimos 150 fueron en territorio español entre montañas que fue más complicado que el portugués por el diferente tipo de piso.

La etapa de este jueves fue para el español Tosha Schareina con 2 horas 54 minutos. Tomás de Gavardo arribó 20° a 28'02". John Medina terminó 32° a 1:01'46" del ganador. El iquiqueño José Ignacio Cornejo abandonó por problema técnicos. En la clasificación general lidera el australiano Daniel Sanders con 4:29'55". Tomás está 19° a 46'59" y Medina quedó 31° a 1:54'17". En su categoría (Rally2 para pilotos privados), De Gavardo se ubica 10° y Medina 18°. Puntero es el local Bruno Santos.

La Etapa 3 de este viernes contempla un total de 499 kilómetros en bucle alrededor de la región de española de Badajoz que se divide en tramos con huellas de 296 kilómetros de especial y 203 de enlaces. El trazado tiene un 88 por ciento de tierra y 12 por ciento de asfalto.

El pronóstico del tiempo indica que habrá un 95 por ciento de lluvia con temperaturas de entre 12 y 17 grados, lo que volverá a complicar a los participantes.