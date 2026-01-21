Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Pilotos

Benjamín Herrera dirá presente en el Sunset Motor Festival

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto nacional competirá en la carrera de moto Super Enduro.

Este sábado 24 de enero Talca se prepara para recibir el Sunset Motor Festival, una jornada pensada para reunir a fanáticos del deporte motor y al público general en torno a exhibiciones, competencias y experiencias en el centro de eventos Ankamapu.

La cita contará con muestras de autos clásicos, superautos, buggys y distintas disciplinas del deporte motor. Además uno de sus grandes protagonistas será el atleta Red Bull Benjamín Herrera.

La jornada se abrirá con la carrera de moto Super Enduro, disciplina en la que el propio Herrera también competirá. En paralelo, se disputará la Gymkana de Buggy, permitiendo que ambas actividades se desarrollen de manera simultánea y generen un espectáculo continuo para el público, con acción permanente a lo largo del recinto.

La participación del piloto chileno se da en el marco de un 2025 de intensa actividad deportiva, marcado por su vigencia competitiva y su involucramiento activo en instancias que buscan fortalecer y difundir el deporte motor en Chile. 

