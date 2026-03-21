De Gavardo sostuvo su posición en la penúltima fecha del Mundial de Rally Cross en Portugal

El piloto chileno Tomás de Gavardo se situó a un paso de cumplir sus objetivos en la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, tras consolidarse en el puesto 19 de la tabla global a falta de una sola etapa para el término de la competencia en Portugal.

Luego de dos jornadas de alta complejidad técnica en suelo español, la cuarta etapa fue la más extensa de la cita, con un recorrido total de 639 kilómetros que conectó diversas localidades hasta llegar a la región de Algarve.

En cuanto al rendimiento, De Gavardo completó los 322 kilómetros de especial del sábado en el lugar 22, resultado que le permitió sostener su posición en la general que lidera el australiano Daniel Sanders.

En la categoría Rally2, el chileno se ubicó decimotercero en el tramo diario y undécimo en la acumulada, mientras que su compatriota John Medina finalizó la jornada en la posición 29.

Este domingo concluye la prueba en Loulé, una ciudad costera ubicada al sur de Portugal, que tendrá un bucle con 100 kilómetros de especial y 155 de enlace. El piso será en un 87 por ciento de tierra y un 13 por ciento de asfalto.