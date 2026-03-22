Tomás de Gavardo cumplió su objetivo y terminó en el Top 20 del Mundial de Rally Cross Country

El piloto chileno Tomás de Gavardo concluyó este domingo su participación en la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIM disputada en Portugal y España. El integrante del equipo Bas World KTM Team se ubicó en el puesto 19 de la tabla general tras completar cinco etapas y un prólogo, logrando su meta de instalarse entre los 20 mejores conductores de la competencia internacional.

La prueba en Europa la ganó el piloto australiano Daniel Sanders, seguido por el español Tosha Schareina y el francés Adrien Van Beveren. Respecto a los otros representantes de Chile, el motociclista John Medina finalizó en la posición 28 de la general, mientras que en la subdivisión Rally2, el mencionado Tomás de Gavardo obtuvo la undécima ubicación tras recorrer los 1.269 kilómetros de especiales.

"Estoy muy contento de terminar una nueva fecha. Fue un rally atípico porque la navegación no fue preponderante, estaba todo demarcado como una carrera tipo Baja. Fue una prueba muy técnica por la lluvia y el barro, con mucho riesgo. Aprendí mucho porque pude llevar la moto al máximo en condiciones distintas para mí", aseguró el corredor nacional tras el tramo cronometrado en la zona de Loulé.

El estudiante de periodismo escaló al puesto 17 del ranking mundial de su categoría tras sumar siete unidades en territorio luso. La participación de Tomás de Gavardo estuvo marcada por un inconveniente logístico, ya que debió competir con indumentaria prestada debido a que su equipaje personal nunca arribó a Portugal. Pese a este contratiempo, el piloto no registró problemas mecánicos en su motocicleta durante las seis jornadas de carrera.

El deportista regresa ahora a Chile para integrarse a la próxima fecha del Campeonato Copec RallyMobil que se realiza en Los Andes. Posteriormente, el equipo nacional preparará el viaje hacia Argentina para disputar la tercera estación del mundial en mayo, cita donde el piloto espera aprovechar las condiciones geográficas para seguir sumando experiencia de cara al Rally Dakar 2027.