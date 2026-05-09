Selknam cortó su racha de triunfos y cayó ante el líder Dogos XV en el Súper Rugby Américas

Selknam vio interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas al caer este sábado por 28-35 ante Dogos XV, en un intenso compromiso disputado en el Saint George College por el Súper Rugby Américas.

El conjunto argentino, que con este resultado se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del certamen, tomó la iniciativa temprano. A los 16 minutos, Facundo Rodríguez abrió la cuenta con un penal, y a los 22', Mateo Soler apoyó el primer try del encuentro para poner el marcador 10-0.

Los dirigidos por Jake Mangin intentaron reaccionar y descontaron a los 26' mediante un try de Manuel Bustamante, convertido por Matías Garafulic. Sin embargo, Dogos volvió a golpear antes del descanso con un nuevo try, yéndose al entretiempo con una ventaja de 15-7.

En la segunda mitad, el elenco nacional mostró su mejor faceta. Apenas a los 42', Garafulic apoyó un try y sumó la conversión para estrechar las cifras a 14-15. Pese al esfuerzo local, los trasandinos mantuvieron el control y estiraron nuevamente la brecha a los 64' con un try de Facundo Pueyrredón.

Sobre el final, el duelo ganó en emoción. Clemente Armstrong (69') y Salvador Lues (76') apoyaron nuevas conquistas para Selknam, que junto a las conversiones de Garafulic lograron dejar el marcador final en 28-35. Gracias a esta remontada final, la franquicia chilena rescató un punto de bonus importante para la tabla.

El encuentro dejó a Selknam en el cuarto lugar de la clasificación, manteniéndose firme en zona de postemporada.