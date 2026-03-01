Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rugby | Internacional

Selknam venció a Yacaré para sumar su primera victoria en el Super Rugby Américas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo chileno pegó sobre el final para dejar atrás su amargo inicio en el torneo.

Tras un duro traspié en el debut, Selknam aprovechó su localía para lograr un batallado triunfo ante Yacaré XV de Paraguay en la segunda fecha del Super Rugby Américas 2026.

La franquicia nacional debió luchar hasta el máximo para obtener un ajustado 34-32 sobre la hora, en la cancha del Saint George's College.

La victoria chilena llegó a los 78', tras un penal sancionado a Arturo López que Juan Cruz Reyes supo convertir con su patada y así llegar la agónica remontada.

Ahora, luego de su primer festejo de la temporada, Selknam tendrá que alistarse para dos fechas consecutivas como visita, ante Peñarol de Uruguay el sábado 7 de marzo y ante Dogos de Argentina el sábado 14.

