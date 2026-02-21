Síguenos:
Selknam sufrió abultada derrota ante Tarucas en el inicio del Super Rugby Américas

El equipo chileno arrancó el torneo como forastero y con una goleada en contra.

Selknam sufrió abultada derrota ante Tarucas en el inicio del Super Rugby Américas
La edición 2026 del torneo Super Rugby Américas arrancó la noche del viernes recién pasado, con Selknam sufriendo una dolorosa caída contra Tarucas de Argentina, en condición de visitante.

La franquicia chilena sucumbió en tierras trasandinas por una abultado marcador de 41-13.

El conjunto nacional descontó gracias a los tries de Alfonso Escobar y Cristóbal Game, y el penal convertido por Tomás Salas.

La primer fecha del torneo continuará con los partidos de este sábado entre Yacaré y Pampas (18:30 horas de Chile), y Capibaras ante Peñarol (20:30); cerrando el lunes 23 de febrero con el choque de Dogos y Cobras (20:00)

Selknam tendrá que sacudirse el polvo para la segunda jornada ante Yacaré XV de Paraguay, como local, el sábado 28 de febrero.

 

