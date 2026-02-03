Coach de Los Cóndores por debut en el Mundial contra los All Blacks: Será un partido histórico

La selección chilena de Rugby, conoció este martes su calendario para disputar el Mundial que se disputará en Australia en 2027 y tendrán un durísimo debut frente a All Blacks de Nueva Zelanda.

El entrenador de Los Cóndores, Pablo Lemoine analizó lo que será este primer partido mundialista para la escuadra nacional. "Empezar con All Blacks es un partido histórico, será una experiencia enriquecedora y será un buen banco de prueba para enfrentar a Hong Kong, comentó.

"Significa un hito en la carrera de cualquier jugador de rugby, muy difícil jugarlo fuera de la Copa del Mundo. Traslada el logro de la federación de haber logrado la clasificación al mundial y tener esta oportunidad a estadio lleno es un momento soñado", añadió el coach uruguayo.

El jugador chileno, Marcelo Torrealba, también se refirió al debut de Chile. "Nos tocó el rival más duro, pero será algo único y hay que estar preparados. Es el sueño de todo rugbista, son muy pocas las chanches de jugar contra ellos, dijo.

Chile debutará por el Grupo A el 2 de octubre de 2027 ante Nueva Zelanda, posteriormente se medirá ante Hong Kong el 9 de octubre y finalizará su último partido de fase de grupos contra el local Australia el 16 de octubre.