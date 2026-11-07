Los Cóndores cayeron ante Portugal en Lisboa y siguen sin vencer al conjunto europeo

La selección chilena de rugby, Los Cóndores, cayó por 36-15 ante Portugal este sábado en el Estadio do Restelo de Lisboa, en su cuarto partido de la Nations Cup 2026.

El equipo dirigido por Pablo Lemoine protagonizó un comienzo equilibrado frente al conjunto portugués, que ocupa el puesto 14 del ranking mundial, pero los locales terminaron imponiendo sus condiciones para conseguir la victoria.

Con este resultado, Chile acumuló su quinta derrota ante Portugal y continúa sin registrar triunfos frente al elenco europeo en el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones.

Tras su presentación en Lisboa, Los Cóndores continuarán su gira europea con otros dos compromisos internacionales: El próximo 14 de noviembre enfrentarán a España y el 21 del mismo mes se medirán ante Zimbabue.