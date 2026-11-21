La selección chilena de rugby cerró este sábado su participación en la Nations Cup tras vencer por 34-29 a Zimbabue en Francia, cosechando así su segunda victoria consecutiva en la ventana internacional de noviembre.

En el Estadio Chanzy en Angulema, el combinado dirigido por Pablo Lemoine dominó con claridad la etapa inicial y se marchó al descanso con un expresivo 34-3 a favor, cimentado en tres ensayos de Lucas Berti más la efectividad en las conversiones de Matías Garafulic.

En el complemento, la escuadra africana reaccionó y aprovechó las tarjetas amarillas a Vittorio Lastra y Joaquín Milesi, que dejaron transitoriamente a Chile con 13 jugadores, para acortar distancias en el marcador hasta quedar a solo cinco unidades en el último minuto.

Con este resultado, los "Cóndores" culminaron su periplo europeo con dos triunfos (España y Zimbabue) y una caída (Portugal), acumulando rodaje con miras a su participación en la Copa del Mundo de Australia 2027.