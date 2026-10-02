Los Cóndores tuvieron contundente debut sobre Hong Kong en el World Rugby U20 Challenger
El combinado nacional sumó sus primeros puntos en el Grupo A.
El combinado nacional sumó sus primeros puntos en el Grupo A.
Los Cóndores comenzaron con paso firme su participación en el World Rugby U20 Challenger tras imponerse por 83-19 sobre Hong Kong.
En el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR) del Parque Mahuida, los dirigidos porel head coach Eduardo Etcheto y capitaneado por Marco Alvano pasaron a liderar el Grupo A.
El combinado nacional fue superior a lo largo de todo el encuentro y se marchó al descanso con una ventaja parcial de 37-7, para luego sacar una diferencia mayor en el complemento.
Con este resultado, ahora tocará enfrentar a una Rumania que venció 27-26 a Brasil en su estreno.
El partido se jugará este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el recinto de La Reina.