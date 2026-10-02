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Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Los Cóndores tuvieron contundente debut sobre Hong Kong en el World Rugby U20 Challenger

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional sumó sus primeros puntos en el Grupo A.

Los Cóndores tuvieron contundente debut sobre Hong Kong en el World Rugby U20 Challenger
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Los Cóndores comenzaron con paso firme su participación en el World Rugby U20 Challenger tras imponerse por 83-19 sobre Hong Kong.

En el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR) del Parque Mahuida, los dirigidos porel head coach Eduardo Etcheto y capitaneado por Marco Alvano pasaron a liderar el Grupo A.

El combinado nacional fue superior a lo largo de todo el encuentro y se marchó al descanso con una ventaja parcial de 37-7, para luego sacar una diferencia mayor en el complemento.

Con este resultado, ahora tocará enfrentar a una Rumania que venció 27-26 a Brasil en su estreno.

El partido se jugará este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el recinto de La Reina.

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