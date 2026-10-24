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Tópicos: Deportes | Rugby

Manque XV sumó rodaje en ajustada caída ante Colombia en duelo amistoso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto nacional batalló en su tercer test match.

Manque XV sumó rodaje en ajustada caída ante Colombia en duelo amistoso
 Chile Rugby (vía Team Chile)
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La selección chilena femenina de rugby, denominada Manque XV, continuó su ventana de amistosos internacionales este domingo con una estrecha caída ante Colombia en el CARR Parque Mahuida.

Tras imponerse a Perú y México, el elenco nacional quedó 28-19 abajo, sumando experiencia importante para un grupo en formación.

Karcia Wyss, Catalina Miranda, Paz Cortés aportaron con sus tries para Chile, a los que se sumaron dos conversiones efectivas de Carolina Alfaro.

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