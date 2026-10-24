Manque XV sumó rodaje en ajustada caída ante Colombia en duelo amistoso
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Autor: Redacción Cooperativa
El conjunto nacional batalló en su tercer test match.
El conjunto nacional batalló en su tercer test match.
La selección chilena femenina de rugby, denominada Manque XV, continuó su ventana de amistosos internacionales este domingo con una estrecha caída ante Colombia en el CARR Parque Mahuida.
Tras imponerse a Perú y México, el elenco nacional quedó 28-19 abajo, sumando experiencia importante para un grupo en formación.
Karcia Wyss, Catalina Miranda, Paz Cortés aportaron con sus tries para Chile, a los que se sumaron dos conversiones efectivas de Carolina Alfaro.