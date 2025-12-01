Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago28.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Sociedad | Violencia de Género

Jean Paul Pineda quedó con prohibición de acercarse a su expareja tras formalización

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El otrora delantero fue detenido ayer domingo acusado de violación de morada.

Jean Paul Pineda quedó con prohibición de acercarse a su expareja tras formalización
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista Jean Paul Pineda quedó con variadas medidas cautelares luego de  haber sido formalizado tras su detención ayer domingo acusado por violación de morada.

El jugador quedó en libertad, aunque con las cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Además, se fijó un plazo de investigación de 60 días.

Pineda quedó detenido ayer domingo a eso del mediodía luego de que vecinos llamaran a Carabineros para denunciar una fuerte discusión en el domicilio de la pareja de Pineda.

Al lugar llegó personal de seguridad municipal de San Bernardo tras un llamado de la mujer, quien acusó que el exfutbolista entró a la fuerza a su vivienda y que se negaba a abandonar el departamento.

Cabe recordar que en el pasado, además de ser procesado más de una vez por VIF, Jean Paul Pineda también protagonizó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada