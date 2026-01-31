Síguenos:
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic definen al campeón del Abierto de Australia 2026

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

El español Carlos Alcaraz, número uno en el ranking mundial, y el serbio Novak Djokovic, cuarto del escalafón y 24 veces ganador de Grand Slam, juegan este domingo la final del Abierto de Australia.

Abierto de Australia - Final

  • Carlos Alcaraz (ESP) vs. Novak Djokovic (SRB). Finalizado: 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

