Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic definen al campeón del Abierto de Australia 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
El español Carlos Alcaraz, número uno en el ranking mundial, y el serbio Novak Djokovic, cuarto del escalafón y 24 veces ganador de Grand Slam, juegan este domingo la final del Abierto de Australia.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.