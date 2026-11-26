El tenista italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) se perderá el Abierto de Australia tras someterse a una operación de rodilla hace unos días, después de haber estado apartado de las canchas desde lograr el título en Wimbledon, según confirmó la organización del torneo este jueves en un comunicado público.

El número dos del mundo, ganador del torneo en dos ocasiones, no juega desde que defendió su título de Wimbledon en julio y ahora se perderá el primer torneo de Grand Slam de 2027.

Así lo confirmó el director ejecutivo de Tennis Australia, Andrew Abdo, que declaró en un comunicado que han estado en contacto constante con el equipo de Jannik Sinner y les han confirmado que "no podrá participar en el Abierto de Australia en enero tras su reciente operación".

"A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y está deseando volver para el Abierto de Australia de 2028", añadió.

El italiano confirmó el martes que se había sometido a una intervención quirúrgica menor tras sufrir un dolor persistente en la rodilla derecha. Además, Sinner declaró a principios de esta semana que durante los últimos meses habían intentado "todo" para tratar la lesión "sin recurrir a la cirugía", pero que su rodilla "no respondió como todos esperaban". "Echo mucho de menos estar en la cancha y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo", agregó.

Antes de su lesión, el tenista de 25 años había tenido un comienzo de 2026 espectacular, en el que ganó los cinco primeros torneos Masters 1000 del año, convirtiéndose en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en lograr el Golden Masters. Su ausencia ha permitido a Alexander Zverev superarle en la clasificación mundial, con Carlos Alcaraz en tercer lugar.