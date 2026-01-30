¿Cuándo y dónde ver la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el Abierto de Australia?

El español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (4°) serán protagonistas este domingo 1 de febrero en la final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada del tenis en 2026.

se enfrentarán este domingo 1 de febrero por la final del Abierto de Australia,

tras eliminar en semifinales a Alexander Zverev (3°) y Jannik Sinner (2°), respectivamente.

Alcaraz eliminó al alemán Alexander Zverev (3°) y quiere hacer historia en Melbourne Park, ya que quiere ganar por primera vez el Abierto de Australia, el único Grand Slam que falta en su palmarés.

Si lo consigue, será el tenista más joven en la historia en haber ganado los cuatro títulos: Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Por su parte, Djokovic, con 38 años y en el tramo final de su carrera, quien seguir agigantando su leyenda. El balcánico es amo y señor en Australia, con 10 títulos en el torneo, y espera sumar uno más en su historial.

Además, si lo consigue, también llegará a los 25 títulos en torneos Grand Slam, alejándose más de los registros de Rafael Nadal (22) y Roger Federer (20).

El partido a disputarse en el Rod Laver Arena de Melbourne, será transmitido desde las 05:30 horas (08:30 GMT) en ESPN y en Disney+

