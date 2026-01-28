Djokovic criticó proliferación de cámaras en el tenis: "A veces parece un 'Gran Hermano'"

Novak Djokovic expresó su incomodidad por la creciente presencia de cámaras en los espacios privados de los jugadores en el Abierto de Australia y lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional.

El serbio se mostró comprensivo con las quejas recientes de tenistas femeninas por la exposición constante fuera de la pista y aseguró que la situación responde a una lógica comercial difícil de revertir.

"Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando", afirmó en una rueda de prensa tras su partido de cuartos de finales luego de la polémica generada por Coco Rauff, quien fue captada camino a camarines.

Djokovic criticó la tendencia de convertir los torneos en una especie de espectáculo televisivo permanente. "A veces parece un 'Gran Hermano'. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese podría ser el siguiente paso", ironizó, dejando clara su oposición a esa deriva.

El ganador de 24 Grand Slams defendió la necesidad de establecer límites entre la vida pública y la privacidad de los jugadores. "Debería haber una línea clara: este es nuestro espacio. No todo tiene que ser contenido", reclamó.

Aunque asumió que la tendencia difícilmente se revertirá, Djokovic recordó el impacto sicológico de vivir bajo vigilancia constante. "Antes no era así. Acostumbrarse a sentir que siempre hay un ojo encima, incluso cuando quieres relajarte o ser tú mismo, puede ser inquietante", concluyó.