Novak Djokovic frenó en seco a un periodista en Australia: "Me parece un poco irrespetuoso"

El tenista serbio Novak Djokovic protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa posterior a su clasificación a las semifinales del Abierto de Australia. El actual número cuatro del ranking ATP reaccionó con molestia ante la pregunta de un periodista, a quien calificó de "irrespetuoso" por sugerir que su trayectoria estuvo marcada por ir detrás de otros competidores.

La consulta apuntaba a que el balcánico pasó gran parte de su carrera a la caza de Roger Federer y Rafael Nadal, y que actualmente hace lo mismo con la nueva generación. Ante esto, Djokovic reivindicó su hegemonía en el circuito.

"Me parece un poco irrespetuoso saltarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger y Rafa y ahora, que supuestamente persigo a otros. Hubo unos 15 años en los que yo dominé los Grand Slams", afirmó tajante el multicampeón en Melbourne.

El deportista aseguró que no se siente en un papel secundario frente a las nuevas figuras del circuito. "No siento que esté persiguiendo a nadie. Estoy creando mi propia historia", subrayó, lanzando una ironía final al reportero: "Así que siempre soy el perseguidor y nunca soy perseguido... Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿verdad?".

En lo deportivo, Djokovic espera rival para la ronda de los cuatro mejores. Su oponente será el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, que superó al estadounidense Ben Shelton.