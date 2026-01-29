Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Sabalenka impuso su potencia y venció a Svitolina para meterse en la final de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

La número del orbe superó en sets corridos a la ucraniana.

Sabalenka impuso su potencia y venció a Svitolina para meterse en la final de Australia
La bielorrusa Aryna Sabalenka selló su pase a la final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en la primera de las semifinales disputadas en el Rod Laver Arena.

El encuentro, resuelto en una hora y 16 minutos, confirmó el sólido momento de la número uno del orbe, que dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su victoria en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio decisivo en los momentos clave.

Por su parte, Svitolina, duodécima cabeza de serie, intentó reaccionar en varios pasajes del partido, pero se vio complicada por un elevado número de errores no forzados y dobles faltas en momentos determinantes.

Sabalenka se verá las caras en la final ante la vencedora del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula y la kazaja Elena Rybakina.

