Sinner y Djokovic se verán las caras por un lugar en la final de Australia

El campeón de las dos últimas ediciones, el italiano Jannik Sinner, venció al estadounidense Ben Shelton por un categórico 6-3, 6-4 y 6-4, y alcanzó su novena semifinal seguida en un Grand Slam, la tercera en el Abierto de Australia, donde se enfrentará al serbio Novak Djokovic.

El transalpino, número dos del mundo, acentuó el dominio sobre el jugador de Atlanta al que ya ha ganado nueve veces en diez enfrentamientos. En esta ocasión cerró su triunfo después de dos horas y 24 minutos.

Jannik Sinner se enfrentará en semifinales al serbio Novak Djokovic que superó los cuartos de final beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, que dejó la pista lesionado a pesar de tener ventaja por 6-4 y 6-3.

Sinner y Djokovic se han enfrentado en 10 ocasiones con ventaja de 6-4 para el italiano, quien además ha vencido al balcánico en los últimos cuatro enfrentamientos.