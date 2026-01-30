Zverev: Alcaraz tenía calambres y no puedes pedir una pausa médica por eso

Alexander Zverev, tercero del ranking ATP, criticó este viernes la pausa médica del español Carlos Alcaraz, que según dijo el alemán, fue por calambres, algo que no está permitido, tras perder 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 frente al número uno del mundo.

"Tenía calambres, y normalmente no puedes pedir una pausa médica por calambres... No me gustó, pero no es mi decisión", señaló el alemán tras la derrota, donde que el extenuante partido de cinco sets fue "una pelea increíble, una auténtica batalla".

"Un final desafortunado para mí, pero para ser honesto, no me quedaba absolutamente nada", reconoció.

El alemán explicó que sus piernas dejaron de responder en los momentos decisivos del quinto set: "Mis piernas dejaron de empujar hacia arriba... así son las cosas. Esto es la vida. Seguimos adelante".

Zverev, que vivió un encontronazo con la jueza de silla, cuestionó la legalidad de la pausa, y señaló a la jueza que siempre se beneficia al español y al número dos del mundo, Jannik Sinner, con este tipo de pausas.

"Dije básicamente que era una tontería", aseguró, aunque evitó que la polémica eclipsara el nivel del partido. "Creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido en Australia. No merece que ese sea el tema ahora", subrayó.