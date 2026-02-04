Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo en la previa de Copa Davis: Estoy con confianza y preparado para darlo todo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno también comentó la ausencia de Novak Djokovic en la serie.

Alejandro Tabilo en la previa de Copa Davis: Estoy con confianza y preparado para darlo todo
El tenista número uno de Chile, Alejandro Tabilo, anticipó lo que será el duelo entre Chile y Serbia por la Copa Davis y sobre su preparación de cara a la serie a disputarse este fin de semana en el Court Central "Anita Lizana", del Estadio Nacional.

"Me encanta representar a Chile. Estoy con confianza y vengo preparado para darlo todo", comentó en diálogo con Cooperativa Deportes.

El nacional también se refirió a la elección que hará Nicolás Massú sobre quien jugará los duelos contra los europeos. "Cualquiera puede jugar primero y hacer un gran partido, hay que ver como nos vamos sintiendo", expresó.

Tabilo además comentó la ausencia de Novak Djokovic en la serie: "Habría sido increíble tenerlo acá. Siempre es lindo jugar contra los mejores, aunque no se si para el equipo era lo mejor para el equipo, porque está jugando muy bien", señaló el zurdo nacido en Canadá.

El chileno resaltó la importancia del público para los encuentros: "El público chileno es increíble, que nos apoyan mucho y eso se agradece. Nos dan su apoyo no solo acá, sino que en todo el mundo, así que estoy feliz de poder jugar al frente de ellos", destacó.

Por último, "Jano" le mandó un mensaje al público que vendrá al court central. "Que vengan con mucha energía, va a ser una serie muy dura, así que necesitaremos todo el apoyo posible", finalizó.

¿Cuándo y dónde juega Chile ante Serbia por la Copa Davis?

La escuadra nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.

