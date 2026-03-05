Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells

Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells
El tenista chileno Alejandro Tabilo (40° en el ranking ATP) enfrenta este jueves al  español Rafael Jódar (103°), de 19 años, en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl. 

Indian Wells - Primera Ronda

  • Alejandro Tabilo (CHI) vs. Rafael Jódar (ESP). No antes de las 20:00 horas.

