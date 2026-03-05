Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (40° en el ranking ATP) enfrenta este jueves al español Rafael Jódar (103°), de 19 años, en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.
