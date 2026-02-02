Alejandro Tabilo escaló posiciones tras su paso por el Challenger de Concepción

El tenista chileno Alejandro Tabilo logró escalar seis posiciones luego de su paso por el Challenger de Concepción, donde cayó en la final, y llegará a la serie de Copa Davis ante Serbia como el número uno de Chile.

El zurdo nacido en Canadá se ubicó en el casillero 73° para ponerse por encima de Cristian Garin, quien cedió 10 puestos para caer al puesto 92°.

Más atrás quedaron Tomás Barrios y Nicolás Jarry, quienes son 112° y 140°.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz aumentó su ventaja en el número uno del mundo sobre el italiano Jannik Sinner, segundo, al conquistar el título del Abierto de Australia y completar los cuatro majors.

Mientras que el serbio Novak Djokovic, con su final en Oceanía desplazó al alemán Alexander Zverev del tercer lugar.

Ranking del ATP

1° Carlos Alcaraz (España) 13.650 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)

3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (+1)

4° Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (-1)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.940 (+2)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.725 (0)

9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.600 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.235 (0)

Los chilenos