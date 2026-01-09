Alejandro Tabilo recibió una wild card para el cuadro principal en Auckland

El tenista nacional Alejandro Tabilo (81° ATP) tuvo buenas noticias este sábado, tras recibir una wild card que lo instaló en el cuadro principal del torneo 250 de Auckland, Nueva Zelanda.

"Jano" debía estrenarse en la qualy ante el local Isaac Becroft (1.019°) durante esta jornada, pero el partido fue cancelado y el francés Hugo Gaston (94°) terminó ocupando el lugar del chileno en la clasificatoria.

Posteriormente, la organización oficializó en su sitio web que, debido a bajas de algunos jugadores que avanzaron en los torneos en curso en Australia, tanto Tabilo como el español Roberto Bautista Agut (90°) resultaron beneficiados con las invitaciones en calidad de excampeones; además del francés Adrian Mannarino, ue también recibió una wild card.

Cabe recordar que Tabilo celebró en Auckland en la edición 2024, mientras que el europeo hizo lo propio en los años 2016 y 2018.

Ahora, Tabilo deberá esperar por el sorteo del cuadro principal, mientras el chileno Cristian Garin (78°) deberá batallar desde la ronda clasificatoria.

"Gago" saltará a la cancha por la primera fase previa este mismo viernes ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), no antes de las 21:00 horas de nuestro país (00:00 GMT).